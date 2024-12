Auto centrata da una ruota persa da un Tir in tangenziale a Torino

TORINO – Un incidente molto particolare si è verificato questa mattina in tangenziale a Torino. Un Tir ha infatti perso una ruota che è rimbalzata nella corsia di marcia opposta centrando in pieno una Fiat 500L che stava sopraggiungendo.

L’autista è riuscito a fermarsi nonostante fosse seriamente ferito. E’ stato trasportato in codice giallo in ospedale ad Orbassano. L’incidente è avvenuto all’altezza di Rivoli, tra gli svincoli IV Novembre e corso Francia. Non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico perchè a quell’ora la tratta era deserta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese