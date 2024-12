Sir Thomas Lipton Trophy, la prima coppa del mondo di calcio si giocò a Torino nel 1909

TORINO – Tra i tanti primati di Torino ce n’è uno non ufficiale che riguarda il mondo del calcio. Siamo nel 1909 e sotto la neonata Mole venne giocata quella che è considerata la prima coppa del Mondo di calcio.

Il Sir Thomas Lipton Trophy

Non si trattò di una vera e propria coppa del mondo, tuttavia fu il primo torneo a cui parteciparono squadre provenienti da più nazioni e nel caso della formazione italiana si trattò di una rappresentativa mista di squadre locali, quindi una sorta di nazionale italiana di calcio.

A quella prima edizione del trofeo Lipton (organizzato proprio da Sir Thomas Lipton, l’industriale del thè, convinto l’anno precedente da appassionati locali durante una sua visita a Torino per ritirare un premio) parteciparono i tedeschi dello Stoccarda, gli svizzeri del Winterthur e per l’Italia una mista di due squadre (Torino e Piemonte). Ad aggiudicarsi il torneo fu però una squadra di dilettanti inglesi, il West Auckland Town, composta da minatori e probabilmente invitata per un errore.

All’epoca in Inghilterra si giocava a football da oltre 30 anni, in Italia il nuovo sport ne aveva una decina scarsa, così dei dilettanti inglesi ebbero la meglio sui comunque dilettanti italiani (il professionismo arrivò da noi più avanti). Nelle due semifinali gli inglesi superarono i tedeschi 2-0 e gli svizzeri batterono gli italiani 2-1. La finale tra West Auckland e Winterthur finì ancora 2-0 (un risultato che forse da quel monento diventò “all’inglese”). Ci fu anche una finale per il terzo posto, vinta 2-1 dall’Italia.

Quattro nazioni diverse in un unico torneo non era mai accaduto. Inglesi e scozzesi si affrontavano già da 30 anni nel “Football world championship” ma, appunto, erano solo due nazioni. Per la prima volta si poteva parlare di un torneo quantomeno internazionale.

La seconda edizione

Il Sir Thomas Lipton Trophy venne replicato due anni dopo, nel 1911, sempre a Torino. Questa volta ci sono Juventus e Torino, le due principali squadre locali, con lo Zurigo per la Svizzera e i campioni in carica inglesi del West Auckland Town. Niente Germania. Il torneo coinvolge solo tre nazioni e sono solo squadre di club, perde quindi il mito di “coppa del mondo”.

La Juventus supera 2-0 gli svizzeri, il Torino perde 3-2 con gli inglesi. La finale è senza storia, 6-1 per il West Auckland, che bissa il successo del 1909. Tecnicamente è la prima finale europea persa dalla Juve, la prima di una lunga serie. Il terzo posto andò al Torino, che vinse 2-1 con lo Zurigo.

Quella fu l’ultima edizione del Trofeo Lipton. Per Torino era stato un successo ma per Sir Lipton non fu un gran ritorno economico e l’avventura non proseguì.

La coppa rubata

La storia del Sir Thomas Lipton Trophy si chiude con una curiosità. Aggiudicandosi per due volte il torneo, il West Auckland Town si assicurò anche la coppa in maniera definitiva e quel trofeo rimase nella sede del club fino al 1994, quando scomprave, rubato, e non venne più ritrovato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese