Una ragazza di 25 anni è morta in un incendio in un palazzo di corso Vittorio a Torino

TORINO – Una ragazza di 25 anni è morto in un incendio scoppiato questa notte in un palazzo di corso Vittorio Emanuele II a Torino. Le fiamme si sono sprigionate nella notte al civico 98, interessando il piano terra e il primo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con polizia municipale e polizia di Stato. Nell’incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, sono rimaste ferite anche altre due persone, parenti della vittima, entrambe ricoverate in ospedale. Il palazzo è stato evacuato per precauzione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese