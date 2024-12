Una tonnellata di materiale pirotecnico non a norma sequestrato a Torino

TORINO – Oltre una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Torino nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la commercializzazione illecita di fuochi d’artificio. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo intensificate in vista delle festività natalizie e di Capodanno, periodi in cui cresce il rischio di incidenti legati all’uso di prodotti non conformi o immagazzinati senza le necessarie precauzioni. Nei giorni scorsi si sono contate le prime vittime dei fuochi artificiali a Vercelli e a Torino.

I militari del Comando Provinciale, dopo una serie di controlli nei negozi situati nei principali centri urbani della provincia, hanno individuato tre attività commerciali che detenevano grandi quantitativi di fuochi d’artificio senza rispettare le normative di sicurezza previste. I depositi, situati in zone densamente popolate, presentavano gravi irregolarità, tra cui l’assenza di sistemi antincendio, uscite di emergenza e vie di fuga adeguate.

I rischi nei depositi: una bomba a orologeria

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Torino, durante i controlli, hanno scoperto che il materiale pirotecnico, tra cui raudi e fontane luminose in batteria, veniva esposto direttamente al pubblico e immagazzinato in modo pericoloso. Le condizioni riscontrate rappresentavano un rischio elevato per la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori commerciali, considerando la potenziale devastazione in caso di incendio o esplosione.

Sequestro e denunce

Tutto il materiale, ritenuto pericoloso e stoccato in maniera non conforme, è stato sequestrato e messo in sicurezza. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino. I tre titolari delle attività sono stati denunciati per stoccaggio illecito di materiale esplodente e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza resta valida fino a compiuto accertamento delle responsabilità.

Un monito per le festività

Con l’avvicinarsi del periodo festivo, la Guardia di Finanza ricorda l’importanza di acquistare fuochi d’artificio solo presso rivenditori autorizzati e di diffidare da prodotti a basso costo o venduti senza le necessarie garanzie di sicurezza. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire che le festività di fine anno si svolgano in serenità.

