Un’enorme frana si è staccata dal Monte Rosa verso l’Alpe Pedriola

MACUGNAGA – Una grossa frana si è staccata nei giorni scorsi dalla parete est del Monte Rosa. Il distacco è avvenuto dalle pendici della Punta Tre Amici, a oltre 3.400 metri di quota, e il materiale roccioso ha raggiunto il Lago delle Locce e l’Alpe Pedriola.

Le immagini realizzate da Luca Tondat dall’elicottero e inviate a Montagna.tv mostrano come per circa un chilometro la neve sia coperta da materiale roccioso portato dalla frana. L’Alpe Pedriola non è stata colpita dalla frana ma è assolutamente sconsigliato recarvici in questi giorni, perchè è evidente la presenza di materiale ancora in bilico che con ogni probabilità si staccherà nelle prossime ore.

Nessun problema invece per chi deve recarsi a sciare sulle piste a Macugnaga.

La foto è di Luca Tondat, inviata a Montagna.tv.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese