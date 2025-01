Investe un ragazzo a Torino e poi fugge, si cerca l’auto pirata

TORINO – Un ragazzo di 25 anni è stato investito questa notte in via Sansovino a Torino, nel tratto compreso tra gli incroci con corso Grosseto e strada Altessano. L’auto che l’ha travolto non si è fermata ed ha proseguito la sua corsa. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di una Fiat Panda.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Cto. Non è mai stato in pericolo di vita ma le sue condizioni sono risultate serie a causa di diverse fratture. La prognoisi è di 180 giorni. La polizia è alla ricerca dell’auto pirata.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese