Si chiamano Jason e Boran i primi bambini nati a Torino nel 2025

TORINO – Ha visto la luce all’ospedale Sant’Anna di Torino il primo bambino nato nel 2025 nel capoluogo piemontese. Si chiama Jason, è un maschietto nato da taglio cesareo alle 00:06, pesa 4010 g; la mamma è italiana. Lui è il primo figlio della coppia.

Ultimo nato del 2024, invece, è stato Tommaso, nato da parto spontaneo alle 23:03, pesa 3390 g, è il primo figlio della coppia.

L’ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna si conferma anche quest’anno tra i primi in Italia per numero di parti e di nascite.

Durante il 2024 i parti nel presidio Sant’Anna sono stati oltre 5450 per 5613 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno. Nel 2023 i parti erano stati oltre 5630 per 5798 nascite.

Il secondo bimbo nato dopo la mezzanotte è Boran, che invece ha visto la luce all’ospedale Muriziano di Torino alle ore 00,34, peso 3670 grammi, nato da parto spontaneo. Si tratta del terzo figlio di genitori turchi.

L’ultimo nato del 2024 nell’ospedale torinese è una bimba: Carlotta, alle ore 15,08, peso 2200 grammi, nata da parto cesareo. Si tratta della prima figlia di genitori torinesi.

All’ospedale Mauriziano nel 2024 i parti sono stati 1199, mentre nel 2023 erano stati 1113.

