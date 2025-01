Donna con crisi epilettica salvata dall’intervento dei Carabinieri a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di salvare la vita a una donna vittima di una grave crisi epilettica. La segnalazione è giunta nella tarda serata alla Centrale Operativa: una residente di via Buozzi aveva udito lamenti provenire dall’appartamento di fronte al suo, situato al quarto piano di un condominio. Non avendo ricevuto risposta ai suoi tentativi di contattare la vicina, la donna ha allertato le forze dell’ordine.

I Carabinieri si sono recati sul posto, dove hanno incontrato la richiedente sulle scale. Dopo aver verificato che i lamenti erano effettivamente udibili e compatibili con una situazione di emergenza, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Tuttavia, valutata la gravità della situazione, i militari hanno deciso di agire immediatamente.

Grazie alla collaborazione della vicina, i Carabinieri hanno raggiunto il balcone confinante con l’appartamento in cui si trovava la donna. Uno di loro ha scavalcato la paratia di separazione e, attraverso la finestra, ha notato la persona a terra nel soggiorno. Non ricevendo risposta ai richiami, il militare ha infranto il vetro per entrare e ha aperto la porta dall’interno per facilitare l’accesso ai soccorritori.

La donna è stata posta in posizione laterale di sicurezza in attesa dell’arrivo del personale sanitario, che ha provveduto al trasporto in ospedale. Stabilizzata, la paziente non è più in pericolo di vita.

Sul posto è giunto anche il marito della donna, che ha ringraziato i Carabinieri per il loro intervento decisivo. Un vetro rotto è stato l’unico danno materiale, ma la risposta del marito ha sintetizzato l’importanza dell’intervento: “Il vetro si aggiusterà, ma avete salvato la vita a mia moglie”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese