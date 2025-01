Saldi invernali in Piemonte: segnali positivi tra incertezze economiche

TORINO – Dal 4 gennaio al 1° marzo prenderanno il via i saldi invernali a Torino e in Piemonte.

Le previsioni di spesa in lieve crescita rispetto allo scorso anno: dai 130 euro medi del 2024 ai 150 euro stimati per il 2025.

Lo rivela un’indagine condotta dall’Ufficio Studi di Confesercenti, che evidenzia come le condizioni economiche del territorio continuino a pesare sul settore del commercio.

Quasi un piemontese su due approfitterà dei saldi per acquistare almeno un articolo, con l’abbigliamento confermato come settore preferito da oltre l’80% dei consumatori.

Un dato interessante è il ritorno alla fiducia nei negozi di vicinato: quasi 8 consumatori su 10 dichiarano che faranno almeno un acquisto in questi esercizi, mentre il 54% conferma di rivolgersi anche all’online.

Nonostante i segnali incoraggianti, la prudenza resta d’obbligo. Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte, evidenzia le difficoltà economiche che gravano sul territorio: “Dopo i dati del Natale, anche quelli dei saldi indicano qualche piccolo elemento positivo, ma il rallentamento dell’economia, aggravato dalla vicenda Stellantis e dalle numerose crisi aziendali aperte in Italia, non ci permette di essere ottimisti per il 2025. Queste difficoltà rischiano di avere ripercussioni negative sul commercio, a Torino e in tutto il Paese.”

