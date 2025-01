Casale Monferrato: in casa scoppia un incendio, a salvare la coppia è il cane di famiglia

CASALE MONFERRATO – Era partito dalla cucina l’incendio che, in piena notte, ha coinvolto un appartamento abitato da due coniugi. Una storia che ha avuto un lieto fine grazie al cane di famiglia, un pastore tedesco: è stato l’animale ad accorgersi delle fiamme e ad abbaiare tanto da svegliare i padroni che così si sono accorti del rogo.

Intorno alle quattro del mattino hanno lanciato l’allarme. La donna è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso: ha inalato del fumo, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende il rogo sarebbe divampato per il malfunzionamento della cappa dovuto probabilmente a un corto circuito o a un surriscaldamento.

Foto di repertorio

