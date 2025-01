Incidente domestico a Gattinara: 77enne muore cadendo dalle scale

GATTINARA – Il nuovo anno si è aperto con una tragedia a Gattinara, dove la signora Piera Onesta, 77 anni, residente a Brusnengo, ha perso la vita a seguito di una caduta accidentale dalle scale. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di Capodanno, mentre la donna e il marito, Vittorino Giabardo, si preparavano a lasciare l’abitazione di amici dove avevano festeggiato l’arrivo del 2025.

La dinamica dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sembra legata al trasporto di borse e vassoi con cibo avanzato dalla serata. Con le mani occupate, Piera avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente lungo la rampa delle scale.

Inutili i soccorsi: la corsa all’ospedale

I presenti, tra cui il marito e gli amici, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgomanero, Piera Onesta è giunta al pronto soccorso intorno alle 4 del mattino. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali, e poche ore dopo il ricovero è stato constatato il decesso.

Un ultimo gesto di generosità

In un atto di grande altruismo, la famiglia ha acconsentito all’espianto delle cornee, permettendo così che la generosità di Piera potesse continuare a vivere attraverso un gesto di solidarietà verso chi è in attesa di un trapianto.

Nel frattempo, i familiari avevano avviato i preparativi per il funerale, affidandosi alla casa funeraria Marucchi. Tuttavia, mentre tutto era pronto per le esequie, è arrivata una svolta improvvisa: la Procura di Vercelli ha disposto il blocco delle cerimonie e ordinato l’autopsia per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

La Procura indaga sulla dinamica

L’esame autoptico è stato richiesto per verificare eventuali responsabilità, dirette o indirette, nella dinamica dell’incidente. Si tratta di un passaggio di routine in circostanze come queste, quando un incidente domestico porta a un decesso. L’obiettivo è ricostruire con precisione i fatti e garantire che non vi siano stati errori o negligenze.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Brusnengo, dove Piera Onesta era una figura molto conosciuta e apprezzata per il suo carattere solare e generoso. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati al marito Vittorino e alla famiglia, segno dell’affetto che la donna aveva saputo suscitare in chi la conosceva.

Piera lascia nel dolore il marito Vittorino, la figlia Giorgia con il marito Gary e l’amata nipote Grace.

