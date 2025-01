Arrestati due ladri con un bottino inusuale all’Aeroporto di Torino

TORINO – Due uomini di 50 e 54 anni, sono stati arrestati dalla polizia all’aeroporto di Torino Sandro Pertini dopo aver messo a segno un furto. Il loro bottino, composto da articoli di lusso come occhiali griffati e profumi, si è arricchito di elementi decisamente più comuni come un pacco di cracker e una bottiglia di limoncello.

La vicenda è iniziata quando una commessa si è accorta della sparizione di un paio di occhiali dal valore di oltre 250 euro. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare uno dei sospettati, il 50enne, trovato in un’area di attesa ai gate, con il bottino in mano. Non solo occhiali, ma anche un pacco di cracker e una bottiglia di limoncello, sottratti da un altro negozio, si trovavano nella sua borsa.

Dalle immagini è emerso un ulteriore coinvolgimento: un complice che fungeva da palo, che si muoveva insieme al ladro all’interno del terminal. Gli agenti della polizia di frontiera sono così riusciti a fermare anche il 54enne, che stava per imbarcarsi, trovandolo in possesso di due bottigliette di profumo del valore complessivo di 280 euro, rubate nello stesso negozio degli occhiali.

La Procura ha immediatamente richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e il divieto di dimora nel Comune di Torino. I due uomini sono stati condannati a una pena di 4 mesi e 20 giorni.

