Domani il Torino Calcio ricorda Aldo Agroppi scomparso il 2 gennaio scorso

TORINO – In un clima di profondo rispetto e commozione, il Torino Calcio si prepara a onorare una delle sue bandiere più significative, Aldo Agroppi, scomparso il 2 gennaio scorso all’età di 80 anni. L’ex calciatore, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia granata, sarà ricordato durante la partita di domani contro il Parma, in programma alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino.

La società e i tifosi granata si uniscono in un gesto simbolico che testimonia l’affetto e la stima nei confronti del loro illustre ex giocatore. Prima del fischio d’inizio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Agroppi, un momento di riflessione che coinvolgerà non solo i calciatori in campo, ma anche tutti i presenti sugli spalti, uniti nel ricordo di un grande uomo e sportivo.

In aggiunta, la squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo indossando il lutto al braccio, un segno tangibile di cordoglio e rispetto. Questo sarà il secondo incontro consecutivo che vedrà i granata portare la fascetta nera: la precedente occasione è stata la partita di Udine, quando è stata ricordata anche la figura di Gian Paolo Ormezzano, noto giornalista torinese e grande appassionato della squadra.

Aldo Agroppi, che ha vestito la maglia granata dal 1961 al 1970, è stato un centrocampista di grande talento, apprezzato non solo per le sue doti tecniche, ma anche per la sua grinta e leadership sul campo. La sua carriera è stata segnata da tante emozioni e da importanti traguardi, e la sua memoria continua a vivere nel cuore dei tifosi granata, che lo ricordano con affetto e ammirazione.

