Sapevate che in Italia ci sono 5 laghi con un’isola al centro? Due si trovano in Piemonte!

TORINO – L’Italia è un paese ricco di bellezze naturali e storiche, e i suoi laghi non fanno eccezione. Questi specchi d’acqua non solo offrono panorami mozzafiato, ma custodiscono anche segreti sorprendenti, come piccole isole che invitano a immergersi in un’atmosfera diversa, lontana dalla frenesia delle mete turistiche più conosciute.

Ecco cinque meravigliose isole italiane che si trovano nel mezzo di altrettanti laghi.

Le Isole Borromee del Lago Maggiore

Il Lago Maggiore è celebre per le sue Isole Borromee, un complesso di tre isole che incanta visitatori da ogni dove. L’Isola Bella, con il suo maestoso palazzo barocco e i giardini terrazzati, è un vero e proprio gioiello architettonico. Ma non è da meno l’Isola Madre, la più grande, famosa per il suo giardino botanico che ospita piante rare e pavoni bianchi, creando un’atmosfera incantevole. Infine, l’Isola dei Pescatori, con il suo caratteristico borgo, offre un’esperienza autentica e una vista spettacolare sul lago. Stresa, la vicina cittadina, è il punto di partenza ideale per esplorare queste meraviglie.

L’Isola di San Giulio nel Lago d’Orta

Nel cuore del Piemonte, il Lago d’Orta custodisce la suggestiva Isola di San Giulio, un luogo di bellezza e spiritualità. La basilica che si erge al centro dell’isola è un simbolo della sua storia ricca e affascinante. Non dimenticate di passeggiare lungo la via del Silenzio, un sentiero che invita alla contemplazione. Per raggiungere l’isola, i traghetti partono dalla pittoresca Piazza Motta a Orta San Giulio, un borgo che merita di essere esplorato a fondo.

L’Isola Comacina nel Lago di Como

Il Lago di Como, famoso per i suoi paesaggi incantevoli, ospita l’unica isola del lago: l’Isola Comacina. Avvolta da leggende di maledizioni, l’isola è disabitata ma ricca di storia, con le rovine di antiche chiese e case costruite per artisti nel secolo scorso. Sebbene l’isola non sia un luogo ideale per la residenza, il vicino borgo di Ossuccio è un’ottima base per esplorare la zona, a pochi passi da località famose come Tremezzo e Menaggio.

Le Isole del Lago Trasimeno in Umbria

In Umbria, il Lago Trasimeno offre un piccolo arcipelago con tre isole: Isola Maggiore, Isola Minore e Isola Polvese. L’Isola Maggiore è l’unica abitata e presenta un affascinante villaggio medievale con stradine acciottolate, perfetto per una passeggiata nel tempo. Isola Polvese, la più grande, è una riserva naturale che attira gli amanti della flora e della fauna, mentre Isola Minore, privata e non visitabile, può essere ammirata da una barca. I traghetti per queste isole partono da Tuoro sul Trasimeno e San Feliciano, due località incantevoli da scoprire.

L’Isola di Loreto nel Lago di Bracciano

Infine, non possiamo dimenticare l’Isola di Loreto, situata nel Lago di Bracciano. Quest’isola, di origine vulcanica, ospita un antico monastero e una chiesa dedicata a San Giuliano. Raggiungibile solo via barca, offre un’esperienza esclusiva e tranquilla, lontano dal caos della vita quotidiana. La bellezza del paesaggio circostante e la serenità del lago rendono questo luogo ideale per una giornata di relax.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese