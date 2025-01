Meteo Piemonte: Nuvole in arrivo e neve sulle Alpi

TORINO – Sabato in Piemonte si preannuncia come una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e una lenta ma costante intensificazione della nuvolosità. Le infiltrazioni umide che raggiungono la regione porteranno a un aumento delle nubi, senza però fenomeni meteorologici significativi. Nelle Alpi settentrionali, si osserveranno cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma nel pomeriggio la situazione evolverà verso una copertura nuvolosa più consistente. Le Alpi occidentali, invece, potrebbero vedere deboli nevicate serali, mentre le aree pedemontane e le pianure, sia occidentali che orientali, vivranno una giornata caratterizzata da un cielo grigio e molto nuvoloso.

Il previsore di Nord Ovest segnala che, dopo una breve parentesi di sole, il weekend porterà un aumento della nuvolosità su Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte. Le precipitazioni saranno sporadiche, con un’intensificazione prevista per la Liguria centro-orientale domenica. Questo cambiamento meteo è il risultato di una vasta perturbazione che si sta spostando attraverso l’Europa, portando con sé aria umida e instabile. Le nevicate interesseranno le Alpi a quote comprese tra 800 e 1300 metri, ma ci sono possibilità di qualche fiocco di neve anche a quote più basse, fino a 500-700 metri nelle Langhe e nel fondovalle aostano.

Martedì 7 gennaio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma nel frattempo gli amanti della neve possono prepararsi a godere delle prime nevicate stagionali, mentre gli abitanti delle pianure dovranno fare i conti con un weekend grigio e umido.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese