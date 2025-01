Torino: valvola aortica e angioplastica coronarica per un paziente di 85 anni

TORINO – Un importante traguardo nella medicina cardiovascolare è stato raggiunto all’ospedale Mauriziano di Torino, dove il team dell’emodinamica ha eseguito con successo un intervento innovativo per il trattamento di un anziano affetto da stenosi aortica e coronaropatia.

L’operazione è stata condotta dal dottor Innocenzo Scrocca e dal suo team.

Il paziente, un uomo di 85 anni, ha affrontato non solo la stenosi aortica, ma anche una grave coronaropatia, patologie che richiedono un intervento tempestivo e altamente specializzato. Grazie a una valvola aortica transcatetere di nuova generazione, caratterizzata da un design innovativo che facilita l’accesso alle coronarie, i medici sono riusciti a migliorare significativamente le condizioni del paziente. Il decorso post-operatorio è stato regolare, con dimissioni avvenute dopo soli tre giorni.

Il dottor Giuseppe Musumeci, direttore della Cardiologia del Mauriziano, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che non solo rappresenta un successo per l’équipe medica, ma anche una speranza per tutti i pazienti affetti da stenosi aortica. La stenosi aortica è una delle malattie valvolari più comuni nei pazienti anziani, con una mortalità significativa se non trattata. Con l’invecchiamento della popolazione, la sua incidenza è in aumento, e nuove tecnologie come il TAV (sostituzione della valvola aortica per via transcatetere) si rivelano fondamentali.

