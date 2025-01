Nuovi disagi sulle linee ferroviarie: in arrivo modifiche alla circolazione tra Torino e Milano

TORINO – Si prospetta un inizio anno difficile per i pendolari che quotidianamente viaggiano in treno tra Torino e Milano: da martedì 7 gennaio, infatti, i regionali Trenitalia in partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova non fermeranno più a Milano centrale.

L’annuncio è arrivato lo scorso venerdì 27 dicembre e le modifiche alla circolazione sono previste fino al primo marzo, per consentire di effettuare i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati tra le stazioni di Rho e Milano Certosa.

Per tutta la durata del cantiere, le corse da Torino fermeranno a Milano Porta Garibaldi, per poi ripartire verso Porta Nuova.

