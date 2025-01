Wash4green Pinerolo sconfitta a Cuneo: le padrone di casa si impongono con un 3-0

CUNEO – Pesante battuta d’arresto per la Wash4green Pinerolo nella trasferta di San Rocco Castagneretta, dove le padrone di casa della Honda Olivero Cuneo si sono imposte con un netto 3-0 (25-12, 26-24, 25-19).

Un risultato amaro per la formazione pinerolese, che subisce una sconfitta contro una compagine salita a quota 11 punti, davanti a Talmassons. Per le ragazze di coach Michele Marchiaro, la sconfitta complica il cammino verso la salvezza, anche se l’ottavo posto resta a sei lunghezze di distanza.

La gara: un primo set da dimenticare

La partita inizia subito in salita per Pinerolo, che nel primo set subisce la supremazia delle padrone di casa. Cuneo prende il largo già dalle prime battute, salvo un momentaneo accorcio sul 4-3, per poi allungare in modo deciso fino al 25-12 finale. Prestazione impeccabile delle cuneesi, guidate da una brillante Bjelica autrice di 6 punti nel parziale. Invece, Pinerolo fatica a trovare il ritmo e finisce in balia delle avversarie, con un divario che ricorda la pesante sconfitta subita contro Chieri.

Secondo set: Pinerolo sfiora il colpo, ma Cuneo resiste

Nel secondo parziale, le pinellesi provano a reagire, trovando nuove energie grazie a Thalia Moreno e D’Odorico, protagoniste di una fase centrale di set positiva. Pinerolo riesce a costruire un vantaggio significativo (15-18 e poi 18-22), ma Cuneo non molla e recupera fino al 22-22, completando la rimonta con un break decisivo. Nonostante gli sforzi delle ospiti, le locali sfruttano il secondo set ball e chiudono sul 26-24, spegnendo le speranze di Pinerolo.

Terzo set: Cuneo chiude i conti

Anche nel terzo set Cuneo si dimostra più solida e cinica, approfittando delle incertezze pinerolesi. Le padrone di casa mantengono un costante vantaggio di tre punti (12-9), costringendo le ospiti a inseguire. Pinerolo, già provata moralmente, non riesce a trovare le forze per una reazione concreta. La squadra di Pintus approfitta del momento e chiude i giochi sul 25-19, regalando ai propri tifosi una meritata vittoria.

