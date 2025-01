Mondovì, anche il presidente Cirio a bordo di una mongolfiera

MONDOVÌ – È partito oggi pomeriggio alle 14:30 da corso Inghilterra il volo delle mongolfiere a Mondovì. L’evento si inserisce nell’ambito del 35° Raduno internazionale dell’Epifania, che quest’anno vede la partecipazione di ben 34 equipaggi provenienti da diverse nazioni europee.

Tra gli ospiti d’eccezione anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha preso parte a un volo in mongolfiera insieme al sindaco di Mondovì, Luca Robaldo. I due rappresentanti istituzionali hanno avuto l’occasione di dialogare con Giorgio Bogliaccino, presidente dell’Aeroclub, l’associazione che organizza il raduno.

Il Raduno internazionale dell’Epifania rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di volo e per i visitatori, che ogni anno accorrono numerosi per ammirare lo spettacolo delle mongolfiere che colorano il cielo monregalese. L’evento, molto atteso, unisce competizione sportiva e intrattenimento, regalando emozioni a grandi e piccini.

Se il meteo si manterrà favorevole, le mongolfiere torneranno a solcare i cieli anche nei prossimi giorni, offrendo ulteriori momenti di magia a chi parteciperà.

