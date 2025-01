Due casi di peste suina africana nell’alessandrino: a Cassine e a Molare

ALESSANDRIA – In provincia di Alessandria ci sono due nuovi casi di Peste Suina Africana (psa): a Cassine e a Molare. A comunicarlo è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che aggiunge che il totale dei casi di psa in Piemonte ammonta a 678.

Nell’ultima rilevazione aggiornata al 5 gennaio ci sono anche due positività in Liguria: una in provincia di Genova a Castiglione Chiavarese (prima da inizio epidemia) e una in provincia della Spezia a Maissana (quattro).

