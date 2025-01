Gelo a bassa quota e caldo in montagna, la fotografia che mostra l’inversione termica in Piemonte

CUNEO – L’inversione termica sta portando fenomeni piuttosto particolari in Piemonte. Esemplificativa in tal senso è un’immagine pubblicata da Andrea Vuolo nella giornata di ieri.

Si tratta di uno scatto colto tra Prato Nevoso e Artesina, nel Cuneese dove si possono vedere “nevischio da nebbia e galaverna con temperature sotto lo zero verso il fondovalle” mentre “più in quota scorrimento di aria calda e umida sopra i 1.600 metri, con gradienti termici verticali fino a 15°C” non hanno permesso il verificarsi del fenomeno.

In pratica fa più freddo a quote inferiori che in montagna, così il gelo e galaverna si verificano più in basso e la cima della montagna rimane più calda e senza fenomeni.

