Greta ha 13 anni, vive a Villareggia ed ha bisogno di una carrozzina elettronica per muoversi

VILLAREGGIA – Greta è una ragazzina di 13 anni che vive a Villareggia, nel torinese. Greta è affetta da SMA, o atrofia muscolare spinale, ed ora ha bisogno di una carrozzina elettronica per muoversi in autonomia. Questa carrozzina rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma una finestra sul mondo, un’opportunità di vivere la sua vita con maggiore indipendenza.

Gli amici ed il paese tutto si sono mossi per aiutare Greta ed è stata creata una raccolta fondi indirizzata proprio all’acquisto della carrozzina. Servono 37 mila euro, una cifra consistente che la famiglia da sola non può permettersi. Per questo sevre l’aiuto (anche piccolo) di tutti.

Il Sogno di Greta

Il sogno più grande di Greta è poter “passeggiare” sul bagnasciuga, sentendo il vento e il profumo del mare. Questo sogno può diventare realtà grazie a una carrozzina elettronica avanzata, progettata su misura per lei. La nuova carrozzina permetterebbe a Greta di essere molto più autonoma e di superare alcune delle numerose barriere architettoniche che spesso ostacolano i suoi desideri.

Cos’è la SMA

L’atrofia muscolare spinaleuna malattia che si divide in quattro tipi. SMA Tipo 1 (la forma più grave, quella che ha colpito Greta): inizia nei primi mesi di vita, e i bambini affetti presentano una debolezza muscolare così forte da non poter mai sedersi o muovere molto gli arti. Questa forma colpisce anche i muscoli respiratori, portando a serie difficoltà nella respirazione. SMA Tipo 2 (gravità intermedia): si manifesta tra i 6 e 18 mesi di vita. I bambini riescono a sedersi ma non possono camminare senza aiuto. Anche loro possono avere problemi di respiratori, ma meno gravi rispetto al Tipo 1. SMA Tipo 3 (forma più lieve): compare dopo i 18 mesi o durante l’infanzia, e molti pazienti possono camminare autonomamente, anche se con il tempo potrebbero perdere questa capacità. SMA Tipo 4 (forma adulta): è molto rara e si manifesta in età adulta. I sintomi sono più lievi e non compromettono generalmente l’aspettativa di vita.

