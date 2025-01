Studentessa del Politecnico di Torino precipita da un balcone in Messico

TORINO – Una studentessa del Politecnico di Torino, Anastasia Sarro, è in gravi condizioni dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione in Messico. Operata, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anastasia, che ha 23 anni ed è originaria della provincia di Avellino, si è laureata in Ingegneria del cinema al Politecnico di Torino e si trova in Messico per il programma Erasmus +. Le autorità stanno indagando per capire le modalità dell’incidente. Sarebbe caduta dal secondo piano della sua abitazione mentre era sola in casa.

