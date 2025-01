I vincitori della Lotteria Italia hanno 6 mesi per richiedere la vincita, ecco come devono fare

TORINO – Il vincitore del premio da 1,5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025, comprato a Torino, avrà sei mesi di tempo per riprendersi dallo shock e richiedere il premio. Un tempo sufficiente per non dare nell’occhio e cominciare a pensare a come investire i soldi. I sei mesi scattano dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale.

Come richiedere il premio

I vincitori – ricorda Agipronews – devono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste, che possono essere assegno circolare, bonifico bancario o postale.

La stessa procedura vale per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

