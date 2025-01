L’11 gennaio Torino ricorda la morte di De André: ecco cos’è l’evento “Cantata Anarchica”

TORINO – Anche a Torino l’11 gennaio, come in numerose città d’Italia, ci sarà la “cantata” per Fabrizio De André. Si tratta di “Cantata Anarchica”, un evento che in tutta Italia si ripete ogni anno da più di 20 anni in occasione dell’anniversario della morte di Faber, quest’anno il 26esimo.

Breve storia della Cantata Anarchica

La prima edizione della “Cantata” avvenne a Milano l’11 gennaio 1999, la sera stessa in cui si diffuse la notizia della morte di De Andrè. A chiamare a raccolta gli appassionati di Faber fu una persona, ignota, che intervenne su Radio Popolare. Da quel momento l’iniziativa fu replicata in varie città d’Italia e con l’arrivo di Facebook e Instagram l’affluenza aumentò. Da qualche anno si è costituita una rete informale di persone che mette in collegamento le varie piazze d’Italia; la pagina Instagram di “Cantata anarchica Italia” è stata creata nel 2021; il canale Telegram . In tutti questi anni la modalità è rimasta quella della “jam session”, cioè un evento musicale in cui a suonare e cantare sono tutti i partecipanti.

La Cantata di Torino 2025

A Torino gli organizzatori invitano a trovarsi alle 20 in piazzetta Reale con strumenti musicali acustici (chitarre, violini, fisarmoniche, armoniche, percussioni, sax, trombe), coperte e vino “per rendere il clima meno rigido”. Per chi volesse cantare in modo fedele i brani, esiste un libro, “Il canzoniere“, composto dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus che raccoglie testi e accordi delle composizioni del cantautore genovese.

