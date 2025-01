Matthias è tornato a casa, era scomparso da Torino da sabato scorso

TORINO – Lieto fine per la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso Torino negli ultimi giorni. Matthias, il ragazzo di 22 anni che era scomparso da casa sabato sera, è tornato a casa e, sebbene un po’ provato, sta bene.

Proprio in queste ore amici e volontari si erano ritrovati per organizzare una ricerca a tappeto in città. Per cercarlo erano state attivate anche le unità cinofile, che avevano trovato le sue tracce fino alla metropolitana di Porta Nuova.

