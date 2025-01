Mobilitazione delle forze dell’ordine per ritrovare Matthias: in azione anche i cinofili

TORINO – Matthias Valongo, il ragazzo di 22 anni, scomparso sabato 4 gennaio da corso San Maurizio, non è stato ancora ritrovato. Parenti e amici sono preoccupati per lui e hanno allertato le forze dell’ordine. L’ultimo avvistamento da parte di una signora in corso Vittorio Emanuele.

Per scongiurare il peggio sono state mobilitate anche le unità cinofile. Matthias, alto 1,80 m, capelli castani, occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio scuro, un cappello di lana bianco, degli anfibi con lacci, pantaloni neri da montagna e una sciarpa a quadri bianchi e grigi.

Il giovane è di corporatura media e parla con evidente accento veneto. Chiunque l’abbia visto può contattare il numero +39 3496291374

