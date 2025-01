Nominati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo della AslTo3

TORINO – Il Dott. Giovani La Valle, nuovo Direttore Generale AslTo3, ha scelto in questi giorni i due più stretti collaboratori, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente la Dott.ssa Eva Anselmo e il Dott. Carlo Conte. Entrambi prenderanno servizio il prossimo 15 gennaio.

Chi è Eva Anselmo

Eva Anselmo, eporediese, Medico Specialista in Igiene e Sanità Pubblica, ha svolto i primi incarichi presso l’Asl To4, dove ha cominciato ad occuparsi di Medicina Preventiva e Igiene e Sanità Pubblica, per poi approdare al Distretto di Cuorgnè, ambito nel quale, dal 2010 al 2016, si è occupata di Continuità Assistenziale e Assistenza Domiciliare, ricoprendo contemporaneamente, dal 2015 al 2017, il ruolo di manager dei tempi di attesa per tutta la Asl To4. Dal 2018 la sua attività si è sposta prevalentemente in ospedale, prima presso il Presidio Ospedaliero di Ivrea, poi come Responsabile della Direzione Medica di Invrea – Cuorgnè ed in fine, da 2020, come Responsabile della Direzione Medica di Chivasso. Nel frattempo si è occupata anche di screening oncologici, come responsabile fra il 2017 e il 2022, dell’Unità di valutazione e organizzazione dello screening, sempre per l’AslTo4.

Dal 1° marzo 2023 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso la Asl di Biella.

Chi è Carlo Conte

Carlo Conte, Avvocato, di Torino ma collegnese d’adozione, vanta una lunga esperienza in ambito sanitario, prima presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista e, dal 2006, presso il CTO di Torino. Dal 2012 è presso l’A.O. U. Città della Salute di Torino, dove, dal 2016, è responsabile della Struttura Trattamento Economico/Relazioni Sindacali. Da sempre si occupa di gestione del personale, gestione degli istituti contrattuali, monitoraggio, controllo e rendicontazione, tavoli tecnici e rapporti sindacali. Quella presso la AslTo3 è la sua prima esperienza come Direttore Amministrativo d’azienda.

