Servizio Civile Universale, ci sono 3 posti disponibili al Museo del Paesaggio di Verbania

VERBANIA – Sono tre i posti disponibili nell’ambito del progetto “Musei in azione” per il 2025/26: due per la sede di Palazzo Viani Dugnani a Pallanza e uno per quella di Casa Ceretti a Intra.

A chiunque piaccia il mondo arte, vorrebbe conoscere il “dietro le quinte” di un museo, abbia voglia di vivere un’esperienza di lavoro e crescita personale e professionale in una realtà dinamica, accogliente e stimolante, può candidarsi al bando per la selezione degli operatori volontari per il Servizio Civile Universale al Museo del Paesaggio di Verbania.

I requisiti e come candidarsi

Il Servizio Civile Universale offre uno stipendio di 507,30 euro mensili e dura un anno. Sono richiesti 5 giorni di servizio settimanali per un totale di 25 ore, 1145 ore di servizio totale (annuo).

Tra i requisiti per presentare la candidatura: avere almeno 18 anni e non più di 29 anni, essere cittadino italiano, cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o cittadino di un Paese extra UE regolarmente residente in Italia e non aver già svolto il Servizio Civile nell’ambito di precedenti bandi.

Occorre inviare la propria candidatura entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Cooperativa Aurive che gestirà il percorso di selezione: www.aurive.it.

La selezione inizierà subito dopo la scadenza del bando, l’avvio in servizio al Museo del Paesaggio di Verbania sarà indicativamente a maggio 2025.

