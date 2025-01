Torino: 26enne investito in corso Grosseto, trasportato in ospedale

TORINO – Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina su corso Grosseto. Secondo quanto si apprende, il 26enne è stato investito da una automobile all’altezza del civico 295, mentre stava attraversando il controviale sulle strisce pedonali.

La vettura lo ha preso in pieno per poi fermarsi contro un palo della luce. Sul posto è accorso il personale medico dell’ambulanza della Croce verde di Villastellone. Il pedone è stato quindi trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco: ha riportato varie escoriazioni e la frattura della gamba sinistra, ma non risulta in pericolo di vita.

