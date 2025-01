16 anni per Sara Cherici, la maggiorenne imputata nel lancio della bici dai Murazzi

TORINO – È stata condannata a 16 anni di reclusione Sara Cherici, la ragazza maggiorenne del gruppo che partecipò al lancio dalle balaustre dei Murazzi una bici ferendo gravemente Mauro Glorioso. Con l’accusa di concorso in tentato omicidio, con le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, il pm Livia Locci aveva chiesto una pena di 12 anni.

Quando è stata pronunciata la sentenza, la ragazza ha avuto un attacco di panico dichiarando “Non è giusto, io devo pagare. Ma non così”. Per l’altro maggiorenne Victor Ulinici in abbreviato era stato dato 10 anni e 8 mesi. Per i tre minorenni, invece le pene sono di 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi, 6 anni e 8 mesi, confermata in Cassazione.

