Tennis, Bolelli e Vavassori volano in semifinale agli ATP 250 di Adelaide

ADELAIDE – La coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori vince in due set, tutti decisi al tie-break, e vola in semifinale.

Agli ATIP 250 di Adelaide, in Australia, han superato il padrone di casa Matthew Ebden e il belga Joran Vliegen in un’ora e 52 minuti, portando a casa una gara molto equilibrata e complicata per i due azzurri.

Chi vedranno in semifinale? Tra i papabili avversari, la coppia numero 1 al mondo Arevalo-Pavic, che ha sconfitto il duo Bolelli-Vavassori alle ATP Finlas di Torino.

