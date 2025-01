Franchino Er Criminale continua il viaggio in Piemonte: ad Alessandria promossa la pizza al padellino

ALESSANDRIA – Non sembrava iniziata nel migliore dei modi la tappa alessandrina del viaggio di Franchino Er Criminale, noto youtuber che si dedica a recensioni di cibi in giro per l’Italia e che ha avuto modo di apprezzare, e non, anche Torino.

Dopo aver visitato Asti e aver trovato i locali chiusi, a Franchino non è andata granché bene neanche ad Alessandria dove, sabato 4 gennaio, il locale segnalato dagli utenti è stato trovato con le serrande abbassate.

Ma, ormai lo conosciamo, Franchino Er Criminale non è tipo che demorde e ha trovato una alternativa: Istanbul Ayasofya Turkish Kebap&Pizza&Grill. Qui lo youtuber ha ordinato un calzone kebab che ha soddisfatto, a sorpresa, le sue aspettative. “Una vera hit” lo ha definito, ammirando anche l’ordine e la pulizia del locale.

Dopo tappa da SoleLuna, per una pizza al padellino con salame piccante, un trancio di pizza in teglia e un pezzo di farinata. Quest’ultima risulta discreta per il palato di Franchino ma non eccezionale, voto 6 e mezzo; ottima la pizza al padellino con un impasto leggero e molto gustoso, ottimi gli ingredienti per farcirla, voto 8+. Più che sufficiente il trancio di pizza in teglia.

