Prorogate le iscrizioni per CioccolaTò 2025: fino a quando ci sarà tempo

TORINO – Doveva scadere oggi la prima call per iscriversi a CioccolaTò, invece è stata decisa una proroga per dare tempo a produttori e Maestri del Gusto interessati all’evento di perfezionare le proprie adesioni, dopo l’intenso periodo di lavoro durante le feste.

Le adesioni a CioccolaTò 2025 sono aperte fino a venerdì 17 gennaio ore 12 sul sito di Turismo Torino e Provincia: turismotorino.org/it/espositori-cioccolato-2025

Fino a ora sono già 30 le iscrizioni pervenute, dai grandi nomi internazionali alle piccole botteghe. L’invito a iscriversi infatti è aperto non solo ai cioccolatieri, ma a tutti i produttori di specialità al cioccolato, quindi a pasticcerie, gelaterie, panifici, liquorerie e panetterie e così via. L’obiettivo è quello di comporre un’offerta attenta alla qualità e all’eccellenza, offrendo per la nuova edizione dell’evento allestimenti e spazi espositivi completamente rinnovati.

Piazza Vittorio Veneto si conferma location dell’attesa kermesse, mentre si lavora in queste settimane alla composizione del ricco programma di iniziative culturali, degustazioni e appuntamenti ospitati in alcune sedi museali e palazzi storici come il Museo Nazionale del Cinema, il Circolo dei Lettori, le Gallerie d’Italia, il Polo artistico e culturale le Rosine.

CioccolaTò 2025 è un progetto di Camera di commercio di Torino e Città di Torino con il supporto di Regione Piemonte e delle associazioni di categoria, organizzato da Turismo Torino e Provincia.

