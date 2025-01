Pernigotti torna nel mondo della gelateria: nasce il brand “Signor Stefano”

NOVI LIGURE – La storica azienda dolciaria Pernigotti SpA, simbolo dell’eccellenza italiana, segna il suo ritorno nel mercato dei semilavorati per gelateria con il lancio del nuovo brand “Signor Stefano”. Un’operazione che non solo celebra il fondatore Stefano Pernigotti, ma anche l’omonimo erede e cavaliere del lavoro, rilanciando il legame tra l’azienda e il suo territorio d’origine, Novi Ligure.

Dopo aver ceduto il ramo d’azienda nel 2019 durante la gestione del gruppo turco Toksoz, Pernigotti, ora di proprietà del fondo lussemburghese JP Morgan Asset Management e di Invitalia, torna in un settore che aveva contribuito a definire negli anni ’30, quando fu la prima a produrre industrialmente semilavorati di alta qualità per gelateria professionale.

Un ritorno strategico e simbolico

La presentazione ufficiale del brand “Signor Stefano” avverrà in occasione del SIGEP World 2025, il salone internazionale dedicato al foodservice, che si terrà dal 18 al 22 gennaio a Rimini. In questa prestigiosa cornice, Pernigotti svelerà un nuovo catalogo con circa 60 referenze di polveri e creme, progettate per soddisfare le esigenze dei maestri gelatieri in Italia e nel mondo.

Secondo l’amministratore delegato Attilio Capuano, questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel piano di rilancio dell’azienda:

“Rientrare in questo mercato omaggiando il fondatore Stefano Pernigotti sottolinea le nostre radici e il legame con Novi Ligure, dove lavoreranno le maestranze e le linee produttive dedicate. È un grande passo avanti per restituire a Pernigotti il ruolo di leader che le spetta”.

Qualità e tradizione al centro

A guidare la nuova Divisione Gelateria è un team di professionisti esperti, che porteranno avanti una strategia basata su innovazione e rispetto della tradizione. Il direttore commerciale Gianluca Cazzulo spiega:

“Pernigotti punta a riproporre standard qualitativi eccellenti, utilizzando materie prime di altissimo livello. Come per i nostri prodotti iconici consumer, anche nei semilavorati per gelateria uniamo tradizione e innovazione, recependo le ultime tendenze del mercato”.

La sfida è ambiziosa, considerata la forte concorrenza nel settore. Tuttavia, l’azienda si mostra fiduciosa, grazie ai successi già ottenuti nella divisione dolciaria e alla qualità riconosciuta dei suoi prodotti, a partire da quelli a base di cioccolato, gianduia e pasta di nocciole italiane.

Un messaggio di rinascita

Il lancio di “Signor Stefano” non è solo un’operazione di business, ma anche un simbolo di rinascita per una delle realtà più amate del Made in Italy. La capacità di unire passato e futuro, tradizione e innovazione, rappresenta il cuore pulsante di questa nuova avventura, che promette di riportare Pernigotti tra i protagonisti del mercato.

Appuntamento al SIGEP World 2025, dove storia e innovazione si incontreranno per scrivere il prossimo capitolo della dolce tradizione italiana.

