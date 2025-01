Ancora disagi ferroviari: sospesa la circolazione su tre linee da Milano, regolare quella per Torino

TORINO – Continuano i disagi per chi viaggia in treno: dalle 7:50 di questa mattina, la circolazione continua ad essere sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Lambrate. La situazione sta creando forti disservizi per pendolari e viaggiatori.

Al momento, l’unica tratta a funzionare regolarmente è la Milano-Torino, dove il traffico ferroviario non ha subito rallentamenti o interruzioni. Tuttavia, anche su questa linea è consigliata cautela, poiché potrebbero generarsi ritardi nel corso della giornata. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema il prima possibile, ma si segnalano già numerosi treni, inclusi quelli Alta Velocità, Intercity e Regionali, che stanno registrando ritardi significativi, cancellazioni e variazioni di percorso. Come si legge sul sito di Trenitalia, diversi treni Alta Velocità e Intercity da e per Torino, registrano un ritardo superiore a 60 minuti; in particolare:

FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38)

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08)

Inoltre, alcuni treni Alta Velocità oggi non fermeranno a Milano Centrale:

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02)

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24)

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12).

Le autorità invitano i passeggeri a evitare o limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità e a valutare la possibilità di posticipare i viaggi non urgenti. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati durante la giornata, man mano che le verifiche tecniche proseguono. I viaggiatori diretti verso Torino possono al momento proseguire senza impedimenti, ma è raccomandato seguire costantemente le informazioni fornite dalle stazioni e dalle piattaforme online.

