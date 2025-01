Piccolo aereo in avaria: atterraggio d’emergenza a Ronsecco

RONSECCO – Un piccolo aereo in avaria ha compiuto nel pomeriggio un atterraggio d’emergenza in un campo situato lungo la strada provinciale 1, nel comune di Ronsecco, in provincia di Vercelli.

Secondo le prime informazioni, il velivolo stava eseguendo esercitazioni di addestramento quando, a causa di un guasto, è stato costretto a scendere in un terreno senza provocare danni né a persone né a cose.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Vercelli, i due passeggeri erano già usciti dall’abitacolo e si trovavano in buone condizioni di salute, mentre l’aereo ha riportato danni significativi. Sul luogo dell’incidente erano presenti un’équipe medica proveniente da Trino, i carabinieri e il proprietario del campo.

