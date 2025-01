Ciriè, incendio in un appartamento: donna in ospedale, lunghe le operazioni per spegnere le fiamme

CIRIÈ – Ci sono volute molte ore prima che l’incendio scoppiato in un appartamento in via Gazzera venisse domato.

Dalle sei di questa mattina i vigili del fuoco della centrale, l’autoscala e i volontari di San Maurizio Canavese e Nole – per un totale di sette squadre – sono state impegnate nello spegnimento dell’incendio in cui è rimasta coinvolta la donna che abita nell’alloggio al quarto piano. La signora è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Il nucleo investigativo antincendio presente sul posto per i rilievi del caso e stabilire cosa abbia causato l’incendio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese