Tortona, si ribalta un furgoncino: morta una donna, ferito il marito

TORTONA – Una donna è morta e il marito è rimasto ferito: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto in una traversa privata di Strada Comunale Fornaci a Tortona.

Per cause in fase di accertamento, un furgoncino si è ribaltato su un fianco durante la discesa della traversa. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre moglie e marito dal mezzo, tagliando anche la rete che separa il vano carico dall’abitacolo.

Presente il personale sanitario del 118 che per la donna non ha potuto fare nulla; il marito alla guida del mezzo ha riportato traumi a una spalla e alla colonna vertebrale. La polizia locale sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso.

