Nel Lago Maggiore è stata applicata una barriera galleggiante per lo sversamento di idrocarburi

CANNERO RIVIERA – Una certa quantità di gasolio si è dispersa nelle acque del Lago Maggiore, nel territorio comunale di Cannero Riviera, forse a causa di una cisterna interrata a servizio di una caldaia.

Sul posto è intervenuta una squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania che, in collaborazione con Arpa Piemonte, carabinieri forestali e polizia locale, ha realizzato una barriera galleggiante assorbente e posto in acqua speciali panni per l’assorbimento di idrocarburi.

Infatti era visibile, proprio vicino alla costa e per almeno 100 metri, l’acqua dal colore anomalo, iridescente proprio a causa dello sversamento e della contaminazione da idrocarburi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese