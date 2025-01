Ancora spari e fuochi d’artificio: in corso Giulio Cesare a Torino la situazione è diventata insostenibile

TORINO – Ancora il quartiere Aurora; ancora corso Giulio Cesare come teatro di episodi violenti. Scene da far west immortalate in alcuni video registrati spesso e volentieri dai residenti spaventati, dal quartiere Aurora di Torino arrivano immagini che poco hanno a che fare con il vivere civile e che fanno capire come la situazione nel quartiere stia diventando sempre più difficile e insostenibile.

Prima gli spari in mezzo alla strada, poi i petardi lanciati contro le auto in corsa; ieri sera invece si sono verificati nuovi spari e lancio di fuochi d’artificio in strada.

Un nuovo video, girato da un residente come riportato da La Stampa, immortala proprio un gruppo di giovani che dietro una auto parcheggiata, forse pensando di essere al riparo da occhi indiscreti, chiacchera e scherza finché uno di loro non estrae una pistola – probabilmente a salve – e spara un paio di colpi a terra. Poi tutto torna alla normalità. Sono le 18 di domenica.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che dovranno anche stabilire se si tratta dello stesso gruppo protagonista degli spari in strada di dicembre. Verranno acquisiti i video e sentiti i testimoni.

Sempre ieri sera, intorno alle 20, sono stati fatti esplodere fuochi d’artificio vicino all’ingresso dei giardini Madre Teresa di Calcutta. Il lancio di fatto blocca addirittura il traffico, mentre altri giovani accendono anche dei fumogeni rossi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese