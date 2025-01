Arrestato a Torino un uomo accusato di essere combattente in zone di guerra, rimpatriato

TORINO – É stato arrestato e rimpatriato nei giorni scorsi a Torino un uomo di 36 anni che, secondo il Viminale, era un combattente in zona di guerra; su X il Viminale afferma che si trattava di un “estremista islamico”. L’uomo era arrivato in Italia nel 2022 con un’imbarcazione giunta sulle coste della Sardegna; aveva richiesto la protezione internazionale alle istituzioni, che però l’avevano rifiutata perché ritenuta infondata. Da quel momento aveva fatto perdere le proprie tracce, vagando per il territorio nazionale.

Qualche giorno fa è stato arrestato a Torino, recluso nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e rimpatriato con un volo partito da Palermo, poiché secondo le forze dell’ordine se fosse rimasto avrebbe messo a rischio la sicurezza nazionale.

