Con un martello uccise l’amico e nascose il corpo nella cantina di via San Massimo a Torino: condannato a 20 anni

TORINO – É stato condannato a 20 anni di reclusione un 58enne che, nel 2023, uccise a martellate un uomo e ne nascose il cadavere in cantina.

La sentenza, di primo grado, è stata pronunciata dal giudice di Torino al termine di un processo con rito abbreviato, ovvero con l’imputato che rinuncia al dibattimento in aula e in cambio ha lo sconto di un terzo della pena prevista. Nino Capaldo, l’assassino, nell’agosto del 2023 uccise con un martello Massimo Lodeserto al termine di una lite per questioni di denaro avvenuta nella casa di via San Massimo, in pieno centro a Torino.

Capaldo nascose il corpo in cantina; il ritrovamento avvenne 4 mesi dopo. Oltre agli anni di reclusione il 58enne condannato dovrà risarcire 120 mila euro ai familiari, costituiti parte civile.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese