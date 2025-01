E’ morto a 94 anni Furio Colombo, giornalista, scrittore e politico

ROMA – E’ morto a Roma Furio Colombo, giornalista, scrittore e politico italiano, aveva 94 anni. Nato a Chatillion, si laureò in giurisprudenza a Torino e cominciò giovanissimo la collaborazione con altri nomi della cultura italiana, da Umberto Eco a Gianni Vattimo a Piero Angela, con i quali lavorò in RAI.

Fu tra i firmatari della lettera aperta a L’Espresso contro il commissario Calabresi nel 1971. Insegnò al Dams di Bologna, che contribuì a fondare. Corrispondente da New York per La Stampa e poi per Repubblica, insegnò alla Columbia University e a Berkeley. In quegli anni scrisse anche per il New York Times.

Negli anni 2000 fu direttore de L’Unità e tra i fondatori de Il fatto Quotidiano. Fu più volte deputato in Parlamento nelle file del Partito Democratico, anche come Senatore. Dobbiamo a lui l’istituzione della Giornata della Memoria per le vittime dela Shoah il 27 gennaio, istituita nel 2000.

