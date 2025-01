Per la Giornata della Memoria a Domodossola suonerà il violino della Shoah

DOMODOSSOLA – Il 2025 di Domodossola si apre con un appuntamento culturale carico di emozione e significato. In occasione del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, l’Associazione Culturale Mario Ruminelli promuove il concerto-recital “Musica per non dimenticare”, in programma lunedì 20 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium della Scuola Media “Gisella Floreanini”, in Via Terracina 23.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Raggruppamento Divisioni Patrioti “Alfredo Di Dio” e numerose altre istituzioni locali, celebra gli 80 anni dalla Liberazione dai lager nazisti. Protagonista della serata sarà la violinista di fama internazionale Alessandra Sonia Romano, che suonerà il “violino della Shoah”. Ad accompagnarla, il fisarmonicista Nadio Marenco e l’attrice Elda Olivieri, voce narrante di uno spettacolo che intreccia musica e storia.

Un violino che racconta la tragedia della Shoah

Il “violino della Shoah” porta con sé una vicenda che commuove e fa riflettere. Appartenuto a Eva Maria Levy, giovane studentessa ebrea deportata e mai tornata dai lager nazisti, lo strumento è un Collin-Mézin con una stella di David intarsiata sul retro. Recuperato dal fratello Enzo, sopravvissuto al campo di Monowitz, il violino è stato restaurato e donato al collezionista Carlo Alberto Carutti, che ne ha ricostruito la storia. Oggi, grazie al suo suono, quel violino “vibra” ancora per non dimenticare.

Un evento per tutti, una replica per i più giovani

La serata del 20 gennaio sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. Il giorno successivo, martedì 21 gennaio alle ore 9.30, lo spettacolo verrà replicato per gli studenti della scuola media “Gisella Floreanini”. In quest’occasione, il concerto sarà introdotto da una performance di giovani alunni del corso musicale della scuola, offrendo ai ragazzi un’esperienza unica per riflettere sulla memoria storica attraverso l’arte.

Il Festival della Libertà

“Musica per non dimenticare” inaugura il “Festival della Libertà”, una rassegna che si svolgerà su tutto il territorio ossolano grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni culturali. Tra i partner figurano il Centro di Documentazione Europea, l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea “Piero Fornara”, la Pro Loco di Domodossola e molte altre realtà locali. La manifestazione gode del patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, del Distretto Turistico dei Laghi e di numerose altre istituzioni.

