Un torinese sul podio dell’affascinante Corsa della Bora

TRIESTE – Un atleta torinese è salito sul podio alla decima edizione della Corsa della Bora, l’evento di punta del Trail running invernale in Italia organizzato dall’Asd SentieroUno di Trieste, che si è concluso il 5 gennaio scorso. Si tratta di Oliviero Alotto, tesserato Asd Giannonerunning Circuit, che si è classificato terzo nell’eroica gara Expedition Trail 50 + 50 Km Karst Trail. Alotto, affezionato partecipante a diverse edizioni della Corsa, ha corso le due tappe lungo il carso triestino in 12:36:41. La gara è stata un teatro internazionale e transfrontaliero dello sport, infatti quest’anno la manifestazione ha festeggiato i dieci anni con un record di iscritti: oltre 3.000 atleti da 50 nazioni, dall’Argentina alla Slovenia.

La Corsa della Bora è la grande gara d’inverno sul carso italiano e sloveno, con una finish line in riva al mare, nel borgo di Portopiccolo, nel Comune di Duino Aurisina in provincia di Trieste. Quest’anno le gare sono state ben nove, dalle inclusive Borin (5 Km) e Family (14,6Km) alla gara regina “Anniversary Ultra” da 105 Km, un grande percorso ad anello che ha abbracciato tutto lo spettacolare territorio carsico, anche nella versione per escursionisti divisa in due tappe da 50 Km. Una competizione fatta di itinerari mozzafiato lungo costoni rocciosi sul mare, vigneti, antichi sentieri dei pescatori, grotte e bunker della Grande Guerra e foreste da fiaba.

