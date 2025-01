Arsenale in casa: giovane di 23 anni arrestato a Torino

TORINO – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Borgata La Falchera di Torino, dopo che all’interno della sua abitazione è stato scoperto un vero e proprio arsenale. Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, il giovane aveva allestito un magazzino di armi e materiali pericolosi, destando preoccupazione tra le forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 38 con la matricola abrasa, tre cartucce dello stesso calibro, e una pistola Beretta calibro 7,65mm anch’essa con matricola abrasa. Ma non è tutto: l’arsenale includeva anche ventotto coltelli a serramanico di varie dimensioni, sei passamontagna, un arco con frecce, e due tirapugni in metallo. Inoltre, sono stati trovati due giavellotti artigianali, due cerbottane complete di 50 dardi da 9 cm, e un chilo di biglie metalliche.

A destare ulteriore allerta sono stati i materiali esplosivi rinvenuti: un chilo di zolfo, un chilo di nitrato di potassio e un chilo di carbone in polvere, insieme a un kit di pulizia per le armi da sparo. L’insieme di questi elementi ha fatto scattare l’immediato intervento delle autorità, che hanno accompagnato il giovane in carcere.

