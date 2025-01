Bomba carta contro il Circolo Banfo di Torino: avviata una raccolta fondi per riparare i danni

TORINO – Qualche giorno fa, venerdì 10 gennaio poco dopo le 19:00, una bomba carta è esplosa vicino alla serranda d’ingresso del circolo Arci “Antonio Banfo” in via Cervino 0 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, danneggiando gravemente la serranda e infrangendo la vetrata d’ingresso. L’attacco, avvenuto in una delle aree più popolose e vivaci della città, ha scosso la comunità.

La stessa comunità che però ha deciso subito di reagire: così circa duecento persone si sono riunite davanti alla sede del circolo gravemente colpito dall’esplosione e hanno manifestato la loro vicinanza.

La raccolta fondi

Grazie alla pronta reazione dei cittadini e alla solidarietà di numerose associazioni e rappresentanti delle istituzioni, gli spazi sono stati rapidamente puliti e in parte ripristinati. Tuttavia, fanno sapere dal circolo, i danni materiali subiti, stimati intorno ai 4.000 euro, rappresentano un peso insostenibile per il circolo, che si vede costretto a chiedere il sostegno della collettività per continuare la sua missione.

Per coprire i costi delle riparazioni e garantire la sicurezza degli spazi, è stata avviata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo è raccogliere le risorse necessarie per permettere al Circolo Banfo di ripartire al più presto e continuare ad essere un presidio di cultura e solidarietà.

Il Circolo Arci Antonio Banfo è da anni un punto di riferimento nel quartiere Barriera di Milano, offrendo spazi di inclusione, crescita e condivisione. Tra le attività proposte figurano corsi di italiano per donne di origine straniera, corsi di arabo per le giovani generazioni, laboratori artistici, jam di rap e hip hop, workshop culturali e la gestione della biblioteca popolare su strada “Lino Anaclerio”.

“Nonostante questo vile attacco, il nostro impegno per il quartiere e per i valori democratici che rappresentiamo resta intatto. Ora più che mai, abbiamo bisogno del sostegno di tutti per continuare a essere un faro di resistenza culturale e sociale”, ha dichiarato un portavoce del circolo.

Per maggiori informazioni: https://www. produzionidalbasso.com/ project/sostieni-il-circolo- banfo/

