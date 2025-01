Riva di Chieri: ultraleggero costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto

RIVA PRESSO CHIERI – Ne sono uscite entrambe illese le due persone, pilota e passeggero, che si trovavano a bordo di un aereo ultraleggero. Il mezzo, intorno alle 12.30 di oggi, ha avuto un guasto poco dopo la sua partenza dal campo volo di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti.

Il pilota del mezzo è stato costretto a un atterraggio di emergenza, riuscito anche perché il pilota ha azionato il paracadute in dotazione del velivolo. L’ultraleggero ha fermato la sua corsa nel campo sportivo Garrone, in via Faustina Mazzetti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri, il personale sanitario della Croce Rossa di Chieri e i carabinieri.

Immagine di repertorio

