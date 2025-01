Lenti a contatto colorate: piacciono proprio a tutti, star comprese

Modificare il colore dei propri occhi è un desiderio molto più diffuso di quanto si possa pensare. La buona notizia è che, da alcuni anni, grazie alle lenti a contatto colorate graduate, possono farlo anche coloro che lamentano qualche problema di vista. Ne esistono di ogni tipo, possono essere cambiate in base al look e all’occasione e vengono utilizzate sempre di più come fossero veri e propri accessori glamour. Ecco come sceglierle per un risultato elegante ma, soprattutto, naturale.

Lenti a contatto colorate: quando la moda passa per gli occhi

Nocciola, verde, azzurro, color miele o grigio perla. Le lenti a contatto colorate sono diventate un alleato di stile del quale non si può fare più a meno. A sdoganare quello che è diventato un trend virale sono stati i vip e le celebrities di mezzo mondo, che sui social network e sui red carpet più prestigiosi non perdono occasione per sfoggiare “occhi sempre nuovi”, impreziositi da nuances originali e affascinanti. Ciò che conta di più, ovviamente, è che i colori appaiano naturali. Da Lady Gaga a Naomi Campbell, passando per Kylie Jenner e le sorelle Kardashian, le celebrità di tutto il mondo si divertono ad abbinare al make up e all’outfit scelto per l’occasione le lenti a contatto colorate: sicure come quelle classiche, performanti e dotate di nuances sofisticate e ricercate. La scelta è sempre più ampia, in virtù di una domanda in rapido aumento.

Come abbinare le lenti a contatto colorate

Gli occhi sono il punto focale del viso e le lenti colorate di nuova generazione sono diventate immediatamente un must have delle passerelle e dei set fotografici di tutto il mondo. Comode da indossare e in grado di donare un risultato equilibrato, queste lenti valorizzano qualsiasi look, essendo capaci di illuminare lo sguardo o ingrandire gli occhi. Ma in che modo ottenere un effetto wow? Il consiglio degli esperti è scegliere un paio di lenti a contatto di 1 o 2 toni più chiare dei propri occhi. Chi volesse un effetto più radicale, invece, può puntare sulle lenti azzurre o blu. L’importante è scegliere le sfumature giuste, in grado di adattarle al make up senza rendere eccessivo o sgradevole il risultato finale. Attualmente, sul mercato sono disponibili una trentina di nuances diverse, sia in versione “plano” che dotate di diottrie per miopi, astigmatici e ipermetropi. I risultati offerti dai prodotti dei brand di punta sono naturalissimi, poiché il pattern di queste lenti a contatto, che riproduce in maniera fedele le sfumature dell’occhio umano, è stato studiato per fondersi alla perfezione con l’iride. Per andare incontro alle esigenze del pubblico, la maggior parte dei brand offre lenti a contatto colorate graduate giornaliere, mensili e trimestrali.

